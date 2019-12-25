В Северной столице появится ресторанный гид "Мишлен" после подготовки документов

По словам Сергея Корнеева, председателя комитета по развитию туризма, справочник появится примерно через шесть месяцев.

Ресторанный путеводитель Michelin может появиться в Петербурге через полгода после подготовки ряда документов. Сейчас ведутся переговоры с представителями гида, сообщил портал "Невские новости".

Выпуск именитого справочника для путешественников-гурманов, по словам Сергея Корнеева, председателя комитета по развитию туризма, требует серьезной проработки с юридической стороны, которая занимает около шести месяцев.

В последние годы гастрономический туризм в Петербурге развивается хорошими темпами - многие рестораны уже вошли в The World"s 50 Best Restaurants, а также некоторые заведения получили похвалу от иностранных коллег.

По данным туристической организации, до 30% мотивации выбора направления путешествия зависит от того, что нового можно попробовать из еды. Петербургская кухня выигрывает в этом плане за счет своей многонациональности.

По словам Корнеева, Петербург выступит в качестве "города-моста", который соединяет мировую и российскую кухни. Поэтому появление французского гида поможет Петербургу в развитии туризма.

Ранее Piter.tv писал, что ресторан Матильды Шнуровой назвали "Открытием года" во французском рейтинге La Liste.

Фото: Piter.tv