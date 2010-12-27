В ЗакСе начались слушания по реконструкции СКК. Активисты вышли с пикетами

На Исаакиевской площади появляются люди с плакатами.

В четверг, 5 декабря, в петербургском Законодательном собрании начались слушания по реконструкции СКК "Петербургский" и обсуждения концепции проекта. Активисты, которые долгое время пытаются отстоять комплекс, вновь вышли на Исаакиевскую площадь с одиночными пикетами.

Несколько дней назад активисты пытались перекрыть дорогу у СКК "Петербургский". Крупная акция привлекла к себе много внимания и вызвала пробки: горожане протестуют против реконструкции комплекса, поскольку считают, что под ней подразумевают снос. В самом СКК уже в самом разгаре идут работы: внутри демонтировали сиденья и начали разбирать купол.

Фото: Сквер у СКК / ВКонтакте