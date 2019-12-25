Лидер Billy's Band вступился за уличных музыкантов

Музыкант раскритиковал потенциально возможные нормы по ограничению громкости выступлений.

Лидер Billy"s Band Билли Новик вступился за уличных музыкантов. Музыкант пришел на слушания будущего закона о регулировании деятельности музыкантов в Петербурге. Трансляция с заседания велась на странице депутата Дениса Четырбока в "ВКонтакте".

Новик рассказал, что возможная регламентация выступлений музыкантов потенциально лишает шарма Северную столицу. Лидер группы сравнил ситуацию с тем, как всех продавцов мороженого и шариков "загоняют" в супермаркеты. Музыкант раскритиковал потенциально возможные нормы по ограничению громкости выступлений – Новик заявил, что не представляет, как сотрудники МВД будут измерять допустимое расстояние и вычислять шум, который исходит от музыкантов.

В сентябре в первом чтении ЗакС Петербурга приняли законопроект Дениса Четырбока о регулировании выступлений уличных музыкантов. Если закон пройдет дальнейшие чтения в изначальной формулировке, музыканты обязаны будут заранее бронировать место и время выступления, играть не более 6 часов и следить за громкостью звука.

Отметим, что комитет по культуре Петербурга на заседании поддержал ограничение деятельности уличных музыкантов в городе. В Смольном отметили, что на музыкантов жалуются горожане.

Первый заместитель председателя комитета по культуре Борис Пиотровский отметил, что ведомство хотело бы не только согласовывать выступления около учреждений культуры, но и во всем Петербурге. Особое внимание нужно будет уделить тому, кто и как будет измерять уровень шума.

Piter.TV пообщался с музыкантами, чтобы узнать о том, как они относятся к законопроекту.

Фото: vk.com/billynovik