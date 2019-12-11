В Петербурге выработают критерии для работы кальянных

Речь идет о заведениях в многоквартирных домах.

Денис Четырбок предложил разработать критерии для работы кальянных в Петербург. Федеральный закон запрещает курение кальяна в точках общественного питания, однако и работу отдельных заведений стоит взять под контроль. Сегодня, 25 ноября, эта тема обсуждалась на заседании в Законодательном собрании, передал корреспондент Piter.TV.

Инициатива принадлежит комитету по законодательству и комитету по природопользованию города. По подсчетам представителей отрасли, сейчас в Петербурге работают около 400-500 кальянных. Прежде всего власти собираются выработать критерии для тех заведений, которые находятся в многоквартирных домах. Ими могут стать, например, отдельных вход, взаимодействие с жильцами и тому подобное.

Депутат Андрей Анохин обратил внимание на то, что за этим следит Роспотребнадзор. Кроме того, законопроект может нанести урон бизнесу, который сейчас и так находится не в лучшем положении. Он призвал прекратить запретную практику и проанализировать возможные потери предпринимателей.

Ранее депутаты ЗакСа приняли в первом чтении законопроект о запрете продажи "веселящего газа" несовершеннолетним.

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