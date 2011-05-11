В Петербурге руководителя УК оштрафовали за ненадлежащее техническое состояние домов

Прокурор Центрального района возбудил в отношении генерального директора дело об административном правонарушении по ч. 2 ст. 14.1.3 КоАП РФ.

По постановлению прокуратуры Центрального района Петербурга руководитель УК оштрафован за ненадлежащее содержание жилых домов.

Установлено, что лестничные клетки, подвалы, чердаки и фасады 17 многоквартирных жилых домов, находящихся под управлением ООО "Жилкомсервис № 1 Центрального района", находились в ненадлежащем техническом состоянии.

Прокурор Центрального района возбудил в отношении генерального директора дело об административном правонарушении по ч. 2 ст. 14.1.3 КоАП РФ (осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований).

Виновному за невыполнение обязанностей по содержанию многоквартирных домов назначено наказание в виде штрафа в размере 25 тысяч рублей.

Фото: Piter.tv