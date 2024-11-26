Стало известно, почему петербуржцы жалуются на управляющие компании

И почему последние зачастую не несут ответственность за ненадлежащую хозяйственную деятельность и некомпетентность.

В Северной столице 445 управляющих компаний, которые занимаются обслуживают почти 20 тыс. многоквартирных домов (МКД). Большая их часть – 417 штук – является частными организациями и лишь 38 – с долей государственного участия.

И если УК с госучастием осуществляют хозяйственную деятельность в согласии с законодательством, то далеко не все "частники" придерживаются закона, из-за чего нередки случаи жалоб жителей на домовые администрации, – выяснили в "Вечернем Петербурге".

Депутаты петербургского парламента регулярно получают жалобы на УК от их избирателей. Так, Андрей Рябоконь рассказал, что к нему обратилась пожилая жительница дома на Софийской улице, которая целый год добивалась замены трубы, обеспечивающей напор холодной воды. Проблему получилось разрешить только после депутатского вмешательства.

Жалобы на работу УК — одна из основных тем в моих общественных приемных. Андрей Рябоконь, депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга

Одной из ключевых проблем также являются случаи фальсификаций решений общего собрания собственников помещений в МКД. Депутат Павел Иткин вспоминает, как сам он стал свидетелем подобного, когда обнаружил в протоколе собрания свою подделанную подпись.

Из всех наших баталий выяснилось, что, казалось бы, такое серьёзное преступление, как подделка протоколов, которое ведёт к тому, что многомиллионные потоки денежных средств граждан уходят в нерадивые компании, особо не наказывается. Уголовные дела не возбуждаются. Я предложил внести изменения в Уголовный кодекс, чтобы подделка бюллетеней признавалась уголовно наказуемым преступлением. Тогда правоохранительные органы не могли бы отказать в возбуждении уголовного дела. Павел Иткин, депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга

Нередко жители жалуются и на некачественную уборку наледи и снега с крыш и карнизов зимой и ранней весной, что нередко становится причиной для травм. Как правило, УК, ответственные за уборку, не несут должной ответственности, в связи с чем Андрей Рябоконь предложил лишать ответственных лиц их лицензии на хозяйственную деятельность.

Необходимо установить ответственность за нарушение этих правил в виде дисквалификации должностных лиц на срок от 1,5 до 3 лет и штрафа для юрлиц в размере от 100 до 300 тысяч рублей. С соответствующим предложением я обратился в ГосДуму. Андрей Рябоконь, депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга

Ответственность есть, но должностные лица УК попросту не боятся ее и перекладывают штрафы от государства на жителей МКД, о чем свидетельствует статистика ГЖИ в 2024 году.

Штрафы, которые им выставляет Государственная жилищная инспекция (ГЖИ), по факту перекладываются на жителей, и те вынуждены платить. Поэтому надо усиливать наказание по линии персональной ответственности должностных лиц. Павел Иткин, депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга

Иткин убежден, что в городе необходимо более серьезное влияние властей к процессу наказания управляющих компаний за просчеты.

Необходимо серьёзное влияние городских властей на этот процесс. Да, есть добросовестные ТСЖ, есть УК, которые хорошо работают, но негативных отзывов значительно больше. Надо наводить порядок и при тесном взаимодействии с районными администрациями организовывать встречи с жителями, объяснять им, как правильно проводить общее собрание и переводить дома в ЖКС с госучастием. Павел Иткин, депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга

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Фото: Piter.TV