В 2025 году в Петербурге не останется лифтов с истекшим сроком эксплуатации

Это касается оборудования в многоквартирных домах Северной столицы.

Губернатор Санкт-Петербурга по итогам личного приема граждан заявил, что в текущем году в многоквартирных домах не останется лифтов с истекшим сроком эксплуатации. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

Градоначальник выслушал просьбу жильцов 10-этажного дома №6 по улице Сикейроса. По их словам, в доме 1998 года постройки, несмотря на истекший срок эксплуатации, до сих пор не заменено лифтовое оборудование. При подъеме и спуске возникают колебания. Жители жалуются на скрежет во время поездок на лифтах.

Беглов поручил председателю Жилищного комитета принять меры по замене "просроченного" лифтового оборудования в доме по улице Сикейроса и отчитаться о выполнении до 1 октября.

Несколько лет назад мы поставили перед собой задачу – к концу 2025 года в жилых домах Петербурга не должно остаться лифтов с истекшим сроком эксплуатации. Подкрепили ее очень серьезным финансированием из городского бюджета. В 2024 году заменили более 2500 лифтов. В текущем году город эту задачу выполнит. Дальше перейдем к плановому ремонту и замене лифтов. Александр Беглов, губернатор Санкт-Петербурга

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