Стало известно, как будет выглядеть обновленный выставочный зал на Большой Пушкарской

Проект реконструкции одобрили в КГА.

Комитет по градостроительству и архитектуре Санкт-Петербурга поделился проектными фотографиями обновленного выставочного зала на Большой Пушкарской, 10. Планируется комплексная реконструкция существующего здания.

В частности, работы подразумевают демонтаж ограждающих конструкций, кровли, внутренних перегородок, а также изменение конфигурации наружных ограждений и фундаментов. Новые выставочные пространства будут занимать два этажа здания.

В облике проектируемого здания нашли отражение архитектурные решения окружающей застройки – производственного здания товарищества "Отто Кирхнер", доходного дома Ю. К. Добберта, Академии танца Бориса Эйфмана. Фасады здания выполняются с использованием трех видов кирпичной кладки: ложковой, ажурной, а также сложной фламандской кладки, с выступающими перпендикулярно из плоскости кладки кирпичами. Комитет по градостроительству и архитектуре Санкт-Петербурга

Ранее мы рассказывали, что в школе №581 Приморского района отремонтируют спортивные залы.

Фото: Комитет по градостроительству и архитектуре Санкт-Петербурга