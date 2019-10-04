Депутаты ЗакСа приняли в первом чтении законопроект о запрете продажи "веселящего газа" несовершеннолетним

Депутаты хотят обратить внимание на проблему и федеральных политиков.

Депутаты Законодательного собрания поддержали законопроект, который запретит продавать несовершеннолетним закись азота, известный как "веселящий газ". Авторами выступили четыре депутата.

Согласно документу, запрет не коснется медицинской деятельности. В случае нарушения штраф составит для обычных граждан он составит от 3 до 5 тысяч рублей, для должностных лиц — до 20 тысяч рублей, а для фирм и компаний — до 50 тысяч рублей.

Также депутаты направят инициативу в федеральный центр, которая предлагает запретить "веселящий газ" продавать всем категориям населения, не только несовершеннолетним.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что ЗакС одобрил губернаторскую и три депутатские поправки в бюджет Петербурга.

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