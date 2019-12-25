ЗакС одобрил губернаторскую и три депутатские поправки в бюджет Петербурга

Поправки представителей оппозиционных партий не были приняты.

Депутаты Законодательного собрания Петербурга утвердили во втором чтении пакет поправок к проекту бюджета города на 2021-й год. Среди них поправка, предложенная губернатором Александром Бегловым, передает корреспондент Piter.TV.

Согласно ей, доходная часть бюджета увеличится на 28,2 млрд рублей, расходная ― на 30,7 млрд рублей. Финансирование на строительство метрополитена может возрасти на 7,5 млрд рублей.

Бюджетно-финансовый комитет одобрил ряд поправок, внесенных депутатами фракции "Единая Россия". Поправки оппозиционных партий голосование не прошли. Так, например, Борис Вишневский предлагал увеличить количество выделяемых средств на программу "Молодежи - доступное жилье", а Оксана Дмитриева ― на жилищно-коммунальные службы.

Фото: пресс-служба ЗакСа