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В Адмиралтейском районе ликвидировали подпольное казино

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Пять подозреваемых, среди которых есть женщина, задержали.

Сотрудники полиции Адмиралтейского района выявили подпольный покерный клуб на набережной канала Грибоедова. В момент операции в помещении находились 23 клиента. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области.

С места изъяли 6 покерных столов, фишки для игры в покер, игральные карты, 2 ноутбука, банковскую карту, 34 тыс. рублей, тетрадь с записями произведенных взносов. По факту незаконной организации и проведения азартных игр было возбуждено уголовное дело. Полиция задержали 4 мужчин и 1 женщину. 

Далее правоохранители отправились с проверкой в ночной клуб на Гороховой улице. На полу и за барной стойкой лежали 8 сброшенных пакетиков с синтетическим наркотиком. Кроме того, были найдены 2 баллона с "веселящим газом". Все изъятое направили на экспертизу. Возбуждены 2 уголовных дела. 

Ранее в ночных клубах на Думской оперативники нашли 30 баллонов с "веселящим" газом. 

Видео: пресс-служба ГУ МВД по СПб и ЛО

Теги: азартные игры, веселящий газ, казино, ночной клуб
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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