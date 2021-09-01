В Адмиралтейском районе ликвидировали подпольное казино

Пять подозреваемых, среди которых есть женщина, задержали.

Сотрудники полиции Адмиралтейского района выявили подпольный покерный клуб на набережной канала Грибоедова. В момент операции в помещении находились 23 клиента. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области.

С места изъяли 6 покерных столов, фишки для игры в покер, игральные карты, 2 ноутбука, банковскую карту, 34 тыс. рублей, тетрадь с записями произведенных взносов. По факту незаконной организации и проведения азартных игр было возбуждено уголовное дело. Полиция задержали 4 мужчин и 1 женщину.

Далее правоохранители отправились с проверкой в ночной клуб на Гороховой улице. На полу и за барной стойкой лежали 8 сброшенных пакетиков с синтетическим наркотиком. Кроме того, были найдены 2 баллона с "веселящим газом". Все изъятое направили на экспертизу. Возбуждены 2 уголовных дела.

Ранее в ночных клубах на Думской оперативники нашли 30 баллонов с "веселящим" газом.

Видео: пресс-служба ГУ МВД по СПб и ЛО