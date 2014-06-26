В ночных клубах на Думской оперативники нашли 30 баллонов с "веселящим" газом

Посетителей, находящихся в состоянии наркотического опьянения, привлекли к ответственности.

Накануне сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиком провели в барах Петербурга рейд, в ходе которого обнаружили 30 баллонов с закисью азота. Оперативники проверили ночные клубы на Думской и Ломоносова. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону 29 августа.

Теперь владельцев баров ждут административные разбирательства. Посетителей, попробовавших "веселящий" газ, тоже привлекли к ответственности.

Ранее на Piter.tv сообщили, что в Центральном районе задержали фармацевта, который продавал "веселящий" газ.

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