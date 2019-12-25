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В Центральном районе задержали фармацевта, который продавал "веселящий" газ
Сегодня, 8:26
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В Центральном районе задержали фармацевта, который продавал "веселящий" газ

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С "бизнесменом" стражи порядка встретились на улице Короленко.

В Петербурге задержали работника аптеки, который торговал "веселящим" газом. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

На улице Короленко возле дома № 14 правоохранители арестовали 30-летнего мужчину по имени Михаил. В машине у подозреваемого полицейские обнаружили 7 баллонов с закисью азота. Предлагал он их за 38 тысяч рублей. Теперь "предпринимателя" ждут административные разбирательства. 

Как выяснилось, задержанный работает фармацевтом, а торгует баллонами для дополнительного заработка. 

Ранее на Piter.tv сообщили, что в баре Петербурга полицейские обнаружили шары с "веселящим" газом. 

Фото: Piter.tv

Теги: запрещенные вещества, наркотики, фармацевт
Категории: Происшествия, Новости СПб, Лента новостей,

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