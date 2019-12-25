В Центральном районе задержали фармацевта, который продавал "веселящий" газ

С "бизнесменом" стражи порядка встретились на улице Короленко.

В Петербурге задержали работника аптеки, который торговал "веселящим" газом. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

На улице Короленко возле дома № 14 правоохранители арестовали 30-летнего мужчину по имени Михаил. В машине у подозреваемого полицейские обнаружили 7 баллонов с закисью азота. Предлагал он их за 38 тысяч рублей. Теперь "предпринимателя" ждут административные разбирательства.

Как выяснилось, задержанный работает фармацевтом, а торгует баллонами для дополнительного заработка.

Ранее на Piter.tv сообщили, что в баре Петербурга полицейские обнаружили шары с "веселящим" газом.

Фото: Piter.tv