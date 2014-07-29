В баре Петербурга полицейские обнаружили шары с "веселящим" газом

Опьяненных посетителей бара отправили в больницу, а владельца - в дежурную часть.

В ночь на субботу, 21 августа, полицейские обнаружили в петербургском баре "Мед" 11 баллонов с "веселящим" газом. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Увеселительное заведение на пересечении канала Грибоедова и улицы Ломоносова проверили на оборот наркотиков. В ходе рейда выяснилось, что клиенты не только довольствовались музыкой и алкоголем, но и вдыхали закись азота - "веселящий" газ, который им предлагал бармен.

Десять посетителей направили в больницу, у них диагностировали наркотическое опьянение. Владельца бара пригласили в полицейский участок, его ждут административные разбирательства.

Ранее на Piter.tv сообщили, что на улице Коллонтай полицейские накрыли бордель спустя сутки после его открытия.

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