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В баре Петербурга полицейские обнаружили шары с "веселящим" газом

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Опьяненных посетителей бара отправили в больницу, а владельца - в дежурную часть.

В ночь на субботу, 21 августа, полицейские обнаружили в петербургском баре "Мед" 11 баллонов с "веселящим" газом. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Увеселительное заведение на пересечении канала Грибоедова и улицы Ломоносова проверили на оборот наркотиков. В ходе рейда выяснилось, что клиенты не только довольствовались музыкой и алкоголем, но и вдыхали закись азота - "веселящий" газ, который им предлагал бармен. 

Десять посетителей направили в больницу, у них диагностировали наркотическое опьянение. Владельца бара пригласили в полицейский участок, его ждут административные разбирательства. 

Ранее на Piter.tv сообщили, что на улице Коллонтай полицейские накрыли бордель спустя сутки после его открытия.

Видео: ВКонтакте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург

Теги: бар мед, веселящий газ, канал грибоедова, улица ломоносова
Категории: Криминальные происшествия, Новости СПб, Происшествия, Лента новостей,

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