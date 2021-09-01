Полицейскими был задержан 37-летний уроженец Молдовы.

В Петербурге возбуждено первое уголовное дело за торговлю "веселящим" газом. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.

Многочисленные полицейские рейды по ночным клубам и более тысячи изъятых баллонов с запрещенным газом позволили от административной практики перейти к уголовной.

Полицейскими был задержан 37-летний уроженец Молдовы. По данным оперативников, мужчина является членом группы торговцев закисью азота, который запрещен в России к свободной продаже.

Злоумышленники с апреля 2021 года наладили поставки "веселящего" газа в семь ночных клубов, расположенных на Думской и Ломоносова.

Было возбуждено уголовное дело по ст. 238 УК РФ. В рамках уголовного дела задержанному предъявлено обвинение.

Фото: МВД