На Думской улице задержали продавцов шариков с "веселящим" газом

В отношении сотрудников клуба избрана мера пресечения в виде ареста. Им грозит до шести лет лишения свободы.

Силовики Центрального района Петербурга в одном из ночных заведений арестовали торговцев запрещенными веществами. Об этом сообщила пресс-служба районной администрации.

Сотрудники УМВД по Центральному району совместно со Следственным отделом провели ночной рейд по пресечению продажи запрещенных веществ. В одном из ночных клубов на Думской улице выявлена реализация воздушных шаров с закисью азота ("веселящим" газом). По результатам мероприятий возбуждено уголовное дело, предусмотренное ч.2 ст. 238 УК РФ.

В отношении сотрудников клуба избрана мера пресечения в виде ареста. Им грозит до шести лет лишения свободы.

Проверки заведений, осуществляющих продажу запрещенных веществ, продолжатся на регулярной основе.

Фото и видео: Telegram / Центр. НОВОСТИ