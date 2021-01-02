Ледовый дворец отменил все концерты до февраля

В ближайшее время Комитет по культуре собирается проверить прошедшие в выходные концерты рэпера Басты.

Ледовый дворец в Петербурге до февраля не будет принимать концерты. Об этом "Петербургскому дневнику" рассказал заместитель директора по правовым вопросам Ледового дворца Георги Николов.

В ближайшее время Комитет по культуре собирается проверить прошедшие в выходные концерты рэпера Басты, так как петербуржцы жалуются на несоблюдение всех противоэпидемиологических мер. Сам Георги Николов отметил, что разрешения на данные концерты были получены еще 24 ноября, при входе бесплатно давали маски и мерили температуру.

В пятницу концерт Басты посетили 6,3 тысячи человек, в субботу – 6,2 тысячи.

Это меньше 50% заполняемости самого дворца. Георги Николов, заместитель директора по правовым вопросам Ледового дворца

В афише на сайте написано, что следующее концертное мероприятие запланировано на 5 февраля.

Депутат Боярский потребовал объяснений за концерт Басты в Петербурге.

Видео: Facebook / Сергей Боярский