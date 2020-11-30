Сергей Боярский потребовал объяснений от организаторов концерта Басты в Петербурге

Рэпер пел в Ледовом дворце два дня подряд и собрал многотысячную аудиторию.

Депутат Государственной думы Сергей Боярский опубликовал на своей странице в Facebook новый пост, в котором потребовал объяснений от организаторов концерта Басты в Петербурге. Рэпер пел в Ледовом дворце два дня подряд – 27 и 28 ноября. Его выступления собрали многотысячную аудиторию. Зрители делились в социальных сетях видео с концерта, одно из них попалось на глаза Боярскому.

"Ко мне поступает множество обращений от предпринимателей, которые страдают от вводимых ограничений из-за COVID-19. Больно читать, крики души, люди на грани нервных срывов. Моя позиция неизменная – жизни и здоровье людей превыше всего", - отметил депутат.

После этих слов Боярский задался вопросом: как ему – депутату, избранному Петербургом, теперь объясняться с людьми после этих кадров, что говорить тем, кто остался без работы, в долгах и кредитах, и почему нельзя работать ночью и продавать более 25% мест на представления в театрах. На многочисленных записях, появившихся в сети, видно, что зрители, пришедшие на концерт Басты, не надели маски, не соблюдают дистанцию, также нет специальной рассадки в зале.

"Напрашивается вопрос – вы ничего там не перепутали? Жду объяснений", - заключил депутат.

Ранее Собчак заявила о праве нарушать карантинные ограничения.

Видео: Facebook / Сергей Боярский