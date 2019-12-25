Телеведущая посетила театральный вечер в Петербурге, на котором не нашла ни одного свободного места.

Журналистка Ксения Собчак заявила о "праве" нарушать карантинные ограничения. Высказывание бывшего кандидата в президенты России-2018 было сделано в контексте рассказа Собчак о посещении Петербурга.

В воскресенье, 29 ноября, Ксения Собчак в своем Instagram-аккаунте написала, что посетила спектакль "Братья Карамазовы" режиссера Льва Додина в Петербурге. Она отметила, что в зале театра не было ни одного свободного места и выложила фото зрительного зала Малого драматического театра – Театра Европы.

В своем телеграм-канале "Кровавая барыня" Собчак приметила, что в зале театра "ни о каких 25% никто и не слышал", а Петербург Ксения назвала "настоящим городом-ковид-диссидентом".

На это журналист Роман Супер ответил телеведущей, что "в больницах тоже уже ни одного свободного [места]". Этот ответ и указание на то, что одна из фотографий была сделана в ресторане с Матильдой Шнуровой, Собчак отразила тезисом, что переболела коронавирусом и у нее выработались антитела. Так теперь можно ходить везде и всегда ближайшие полгода, отметила журналистка.

Ранее телеведущая и журналист высказалась о происшествии, которое случилось в петербургской маршрутке.

Фото: Telegram / Кровавая Барыня