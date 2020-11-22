Собчак высказалась об убийстве из-за маски в петербургской маршрутке

В транспортном средстве все были в масках, кроме мужчины и женщины.

Телеведущая и журналист Ксения Собчак высказалась о происшествии, которое случилось в петербургской маршрутке.

17-го ноября 2020-го года петербуржцы обнаружили труп с ножевыми ранениями на Индустриальном проспекте. Позже выяснилось, что вечером потерпевший возвращался с корпоратива на маршрутном автобусе. По пути у него возник конфликт с двумя пассажирами. В транспортном средстве все были в масках, кроме мужчины и женщины.

В своем телеграм-канале "Кровавая Барыня" Собчак написала, что подобных бытовых конфликтов по России множество – "не то сказал, не так посмотрел". Журналистка считает, что не так важно то, что стало причиной, на этот раз началось все с маски.

Люди, которые ездят с ножом в маршрутке, априори опасны, и повод может быть любой – написала Собчак.

Напомним, что между мужчинами завязалась словесная перепалка. Женщина при этом пыталась остановить своего знакомого. Судя по всему, использовать средство индивидуальной защиты гражданин так и не захотел. В результате этого 53-летний житель Мурино ударил его по голове, за что тот набросился на него.

Ссора завершилась ножевыми ранениями, от которых мужчина скончался. Подозреваемых задержали. Момент инцидента попал на видео, а позже стало известно, что мужчина, ударивший ножом 53-летнего пассажира, который сделал ему замечание за отсутствие маски, пытался откачать потерпевшего.

Видео: Piter.tv