На Индустриальном проспекте нашли труп мужчины с ножевым ранением

Погибшим оказался 53-летний житель Мурино.

Накануне у дома по Индустриальному проспекту был найден труп мужчины. Об этом Piter.TV сообщил источник в правоохранительных органах.

Во вторник, 17 ноября, в 22:09 по телефону 03 поступило сообщение о найденном трупе мужчины у дома 10 корпус 1 по Индустриальному проспекту.

По указанному адресу с ножевым ранением в области спины обнаружен труп 53-летнего жителя Мурино.

Изъято: одежда, смывы вещества бурого цвета, пачка из под сигарет, 2 зажигалки, документы, мобильный телефон. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Раскрыта причина смерти женщины, чье тело обнаружили в Юнтолово.

Фото: Piter.TV