Раскрыта причина смерти женщины, чье тело обнаружили в Юнтолово

Эксперты полагают, что женщину убили.

Вечером во вторник, 17 ноября, раскрыта причина смерти женщины, чье тело обнаружили закопанным по шею в земле в Юнтолово. Скорее всего женщину убили: на ее шее следы удушения, сообщила "Фонтанка".

Удушение стало главной причиной смерти. Следы ударов на голове появились, по предварительным данным, после смерти. Также отмечается, что на теле замечены следы от прижизненных побоев. Имя погибшей еще неизвестно. Предполагается, что она уроженка Средней Азии примерно 40-45 лет.

Ранее мы писали, что в лесу Юнтолово нашли закопанный труп женщины.

Фото: Piter.TV