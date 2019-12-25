В лесу Юнтолово нашли закопанный труп женщины

Тело направили в морг.

В лесном массиве Юнтолово прохожий наткнулся на труп человека. Об этом Piter.TV сообщил источник в правоохранительных органах.

В воскресенье, 15 ноября, в полицию обратился мужчина. Он рассказал об обнаружении трупа в лесном массиве.

По прибытию сотрудники полиции, в 500 метрах лесополосы от Коннолахтинской дороги съезд на Юнтолово, обнаружили закопанный труп неизвестной женщины, на вид 40-45 лет.

Труп направлен в морг для установления причины смерти.

Ранее у царских конюшен в Петергофе нашли труп мужчины.

Фото: Piter.tv