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nastya960

В лесу Юнтолово нашли закопанный труп женщины

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Тело направили в морг.

В лесном массиве Юнтолово прохожий наткнулся на труп человека. Об этом Piter.TV сообщил источник в правоохранительных органах. 

В воскресенье, 15 ноября, в полицию обратился мужчина. Он рассказал об обнаружении трупа в лесном массиве. 

По прибытию сотрудники полиции, в 500 метрах лесополосы от Коннолахтинской дороги съезд на Юнтолово, обнаружили закопанный труп неизвестной женщины, на вид 40-45 лет.

Труп направлен в морг для установления причины смерти.

Ранее у царских конюшен в Петергофе нашли труп мужчины.

Фото: Piter.tv

Теги: труп, юнтолово
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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