У царских конюшен в Петергофе нашли труп мужчины

Утром 10 ноября в полицию обратилась жительница Петергофа и заявила об обнаружении трупа мужчины рядом с царскими конюшнями. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.
По словам заявительницы, тело лежало возле закрытого здания ЗАГСа. Личность погибшего пока не установлена. Причины смерти мужчины станут известны после проведения судебно-медицинской экспертизы.
Ранее мы писали, что в подъезде на Бабушкина нашли избитого мужчину без штанов.
Фото: pixabay.com
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