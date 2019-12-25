У царских конюшен в Петергофе нашли труп мужчины

Причину смерти установит судебно-медицинская экспертиза.

Утром 10 ноября в полицию обратилась жительница Петергофа и заявила об обнаружении трупа мужчины рядом с царскими конюшнями. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

По словам заявительницы, тело лежало возле закрытого здания ЗАГСа. Личность погибшего пока не установлена. Причины смерти мужчины станут известны после проведения судебно-медицинской экспертизы.

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