В подъезде на Бабушкина нашли избитого мужчину без штанов

Опросить его пока что нельзя, он находится в тяжелом состоянии.

На Бабушкина был найден мужчина с множественными переломами и без штанов. Об этом Piter.TV сообщил источник в правоохранительных органах.

В четверг, 12 ноября, в полицию обратился прохожий. Он рассказал, что в подъезде дома 68 по улице Бабушкина лежит мужчина без штанов. По прибытии полиция в указанном месте никого не нашла. Позже из больницы поступила телефонограмма о том, что с улицы Бабушкина был госпитализирован мужчина с закрытым переломом 7-8 ребер справа, ушибом мягких тканей, ссадиной нижних конечностей различной давности в тяжелом состоянии (опрашивать нельзя). На вид пострадавшему около 50 лет.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее в Шушарах неизвестные проникли в квартиру и изнасиловали 61-летнюю хозяйку.

Фото: Piter.TV