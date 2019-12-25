В Шушарах неизвестные проникли в квартиру и изнасиловали 61-летнюю хозяйку

Перед этим ее избили, она потеряла сознание.

Полиция Пушкинского района расследует изнасилование 61-летней женщины в ее собственной квартире. Об этом Piter.TV сообщил источник в правоохранительных органах.

В полицию 9 ноября в 19:30 поступила телефонограмма из Городской больницы № 26. К ним 2020 в 14:11 с гематомой затылка, закрытой травмой живота, маточным кровотечением, в состоянии средней тяжести 61-летняя женщина. Она проживает в Шушарах. Со слов: по месту жительства избил и изнасиловал неизвестный.

Уже 10 ноября в 00:10 пострадавшая написала заявление о том, что 9 ноября с 00:30 до 04:00 двое неизвестных путём свободного доступа проникли в ее квартиру, ударили по голове и животу, от чего она потеряла сознание. Придя в сознание обнаружила, что лежит голой на полу с болью внизу живота и кровью.

Приметы преступников:

- мужчина южной национальности, 25-28 лет, рост 175 см, плотного телосложения, одет в тёмную куртку, тёмную шапку;

- мужчина южной национальности, 25-28 лет, рост 175 см, плотного телосложения, одет в куртку серого или коричневого цвета.

Изъято: следы рук, следы обуви, биоматериалы, окурок сигареты. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее на Пулковском шоссе бомж избил знакомую ради 5 тысяч рублей.

Фото: Piter.TV