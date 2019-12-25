На Пулковском шоссе бомж избил знакомую ради 5 тысяч рублей

Ранее судимого мужчину задержали на месте.

Около часа ночи в пятницу, 6 ноября, в полицию обратился петербуржец, живущий в доме №80 по Пулковскому шоссе. Как стало известно Piter.TV, мужчина стал свидетелем того, как сосед угрожает соседке порезать ее.

Прибывшая на место полиция выяснила, что угрожал ножом в парадной 52-летний бомж, а жертвой стала его 53-летняя знакомая, работающая в Пулковской обсерватории. Мужчина избил соседку и похитил у нее пять тысяч рублей, но был задержан на месте преступления.

В полиции возбудили уголовное дело о разбое, бомжа поместили в изолятор временного содержания. Отмечается, что задержанный был неоднократно судим ранее за изнасилование, сбыт наркотиков, кражу, мошенничество.

Ранее мы писали, что двое неизвестных напали на подростка с ножом на улице Пограничника Гарькавого.

Фото: pixabay