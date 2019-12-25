Двое неизвестных напали на подростка с ножом на улице Пограничника Гарькавого

Юношу увезли в больницу в тяжелом состоянии.

Утром 15 октября в полицию Петербурга обратился 17-летний студент Судостроительного колледжа. Как стало известно Piter.TV, юноша рассказал о нападении, случившемся на улице Пограничника Гарькавого.

Со слов молодого человека, у первой парадной одного из домов по данной улице двое неизвестных избили его руками, ударили ножом и скрылись. Юношу госпитализировали в детскую горбольницу №1 в тяжелом состоянии, врачи диагностировали у подростка резаные раны шеи, спины, груди.

Оба неизвестные мужчины были примерно 170 см ростом, обуты в темную обувь. Один из бандитов был в синей куртке и темных штанах, второй – в черно-белой куртке и коричневых штанах. С места происшествия полиция изъяла окровавленную медицинскую маску и нож. Возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

Отмечается, что служебная собака провела полицейских от улицы Тамбасова до проезжей части проспекта Ветеранов. По пути собака остановилась у двух бумажных стаканчиков.

Ранее мы рассказывали, как неизвестный с ножом ограбил магазин кальянов во Фрунзенском районе.

Фото: pixabay