Неизвестный с ножом ограбил магазин кальянов во Фрунзенском районе

Добычей злоумышленника стали около 5 тысяч рублей.

В среду, 9 сентября, в полицию Фрунзенского района Петербурга обратился 22-летний молодой человек, работающий продавцом в магазине кальянов, и заявил об ограблении торговой точки. В распоряжении Piter.TV появилось видео с моментом нападения грабителя на продавца.

Инцидент произошел 8 сентября. Около 22 часов в магазин вошел неизвестный в медицинской маске и начал рассматривать прилавок. После того как к нему подошел продавец, мужчина достал из кармана предмет, похожий на нож, и потребовал отдать ему деньги из кассы.

Добычей злоумышленника стали около 5 тысяч рублей. После содеянного грабитель скрылся с места преступления в неизвестном направлении.

Потерпевший смог описать преступника. На нем была черная кепка с оливковыми ветвями золотого цвета, куртка черного цвета, светло-синие джинсы и черные кроссовки. В настоящий момент ведется розыск грабителя.

Ранее мы писали, что в Пикалево грабитель вытащил из кассы 15 тысяч рублей.

Видео: Piter.TV