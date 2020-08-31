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В Пикалево грабитель вытащил из кассы 15 тысяч рублей

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Инцидент произошел во время рабочего дня.

В городе Пикалево Бокситогорского района Ленобласти неизвестный в медициской маске ограбил продуктовый магазин. Ограбление попало на камеры видеонаблюдения. Кадры имеются в распоряжении Piter.TV.

Ограбление произошло в субботу, 29 августа. На кадрах видно, как мужчина кавказской внешности стоит у прилавка и ждет, когда продавец отлучится. Дождавшись этого момента, неизвестный начинает быстро доставать из кассы деньги.

Продавец заметила это и спугнула злоумышленника, но он уже успел забрать 15 тысяч рублей.

Фото и видео: Piter.TV

Теги: ограбление, пикалево
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости Ленинградской области,

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