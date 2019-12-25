Мужчину зарезали за просьбу надеть маску в маршрутке

Ссора в маршрутке переросла в драку на улице.

В полицию 17 ноября в 22:00 поступило сообщение о найденном трупе мужчины с ножевыми ранениями у дома по Индустриальному проспекту. Полицейские установили подозреваемых в убийстве 53-летнего жителя Мурино. Об этом сообщила пресс-служба МВД.

Установлено, что вечером 17 ноября потерпевший возвращался с корпоратива на маршрутном автобусе. По пути у него возник конфликт с двумя пассажирами: он сделал мужчине и женщине замечание и попросил надеть их защитные маски. Словесная ссора переросла в драку, которая продолжилась уже на улице. В результате 53-летнему мужчине было нанесено ножевое ранение, от которого он скончался.

Уже 18 ноября были задержаны двое уроженцев Оренбургской области – 40-летний мужчина и его знакомая 34-летняя женщина. Мужчина ранее судим за незаконный оборот наркотиков и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Он, по версии полиции, непосредственно нанес ножевое ранение погибшему. Его задержали.

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