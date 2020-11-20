Мужчина без маски, ударивший ножом пассажира маршрутки, пытался спасти его

Тело осталось лежать на Индустриальном проспекте.

Мужчина, ударивший ножом 53-летнего пассажира, который сделал ему замечание за отсутствие маски, пытался откачать потерпевшего. Видео с места трагедии поступило в распоряжение Piter.TV.

Конфликт из-за средства индивидуальной защиты в маршрутке привела к смертельному исходу. После того, как мужчина нанес ножевые ранения своему оппоненту, он попытался оказать ему первую медицинскую помощь. Житель Мурино скончался.

Ранее Piter.TV опубликовал видео с момента ссоры. Мужчина попросил двух пассажиров надеть маски, однако они требование проигнорировали. В итоге между ними завязалась драка. Подозреваемых уже задержали.

Видео: Piter.TV