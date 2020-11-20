  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 15:04
175
nadezhda_sib
Код вставки плеера

Мужчина без маски, ударивший ножом пассажира маршрутки, пытался спасти его

0 0

Тело осталось лежать на Индустриальном проспекте.

Мужчина, ударивший ножом 53-летнего пассажира, который сделал ему замечание за отсутствие маски, пытался откачать потерпевшего. Видео с места трагедии поступило в распоряжение Piter.TV.

Конфликт из-за средства индивидуальной защиты в маршрутке привела к смертельному исходу. После того, как мужчина нанес ножевые ранения своему оппоненту, он попытался оказать ему первую медицинскую помощь. Житель Мурино скончался.

Ранее Piter.TV опубликовал видео с момента ссоры. Мужчина попросил двух пассажиров надеть маски, однако они требование проигнорировали. В итоге между ними завязалась драка. Подозреваемых уже задержали. 

Видео: Piter.TV

Теги: медицинская помощь, ножевое ранение, убийство
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии