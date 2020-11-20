Смертельный конфликт в маршрутке с ковид-дисседентом попал на видео

Сделавший замечание мужчина получил ножевые ранение, не совместимые с жизнью.

Конфликт с мужчиной, который отказался надеть маску в маршрутке в Мурино и затем убил пассажира, попал на видео. На кадрах видно, что его спутница также была без маски, но она постаралась разнять мужчин.

Ситуация произошла 17-го ноября 2020-го года. Петербуржцы обнаружили труп с ножевыми ранениями на Индустриальном проспекте. Позже выяснилось, что вечером потерпевший возвращался с корпоратива на маршрутном автобусе. По пути у него возник конфликт с двумя пассажирами. В транспортном средстве все были в масках, кроме мужчины и женщины. Пассажир сделал им замечание, после чего между мужчинами завязалась словесная перепалка. Женщина при этом пыталась остановить своего знакомого. Судя по всему, использовать средство индивидуальной защиты гражданин так и не захотел. В результате этого 53-летний житель Мурино ударил его по голове, за что тот набросился на него.

Ссора завершилась ножевыми ранениями, от которых мужчина скончался. Подозреваемых задержали.

Видео: Piter.TV