Руководство "Ледового дворца" заявило о нарушении санитарных правил только на последней песне Басты

На последней песне поклонники Басты встали и начали подпевать.

Руководство "Ледового дворца" частично признало вино в нарушении санитарно-эпидемиологических требований на концертах Басты, которые проходили 27 и 28 ноября. Заседание в Невском районном суде проходит сегодня, 4 декабря. Информацию с места событий передает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

На заседании от ОАО "Дворец спорта" присутствуют врио директора Виктор Власов и заместитель директора Георги Николов. По словам стороны защиты, все необходимые условия были соблюдены: посетителям на входе выдавались маски, для избежания скопления людей антракт был отменен, люди не толпились в фойе, так как вход в зал был открыт еще до начала концерта. Правила были нарушены только на последней песне, когда поклонники творчества исполнителя встали, стали подпевать Басте и включили фонарики. Именно в этот момент все и начали снимать видео, которые затем попали в Интернет. Виктор Власов заметил, что это является "традицией". Судья Виктория Черникова напомнила, что сейчас не обычное время для традиций.

Представиль Роспотребнадзора просит приостановить деятельность организации до 15 января. Защитники примут любое решение.

Напомним, материалы в суд подал Роспотребнадзор. Эксперт ведомства установил, что концерты Басты в "Ледовом дворце" 27 и 28 ноября проводились с нарушениями требований: не соблюдалась социальная дистанция, некоторые зрители были без масок, потоки посетителей не были разведены. На мероприятии в оба дня присутствовали по 6 тыс. человек.

Видео: объединенная пресс-служба судов Петербурга