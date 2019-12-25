В Петербурге прошел Фестиваль Негосударственных Театров

Во дворе и под шатром выступили команды, удостоенные различных международных и российских наград.

В Северной столице прошел первый передвижной фестиваль негосударственных театров города. Он проходил на территории "Никольских рядов" и длился два дня.

За выходные зрителям представили спектакли 12 петербургских независимых команд. Вход на уличные шоу был бесплатным, остальные проходили под шатром.

Программа фестиваля была составлена таким образом, чтобы порадовать и маленьких жителей и гостей Петербурга: большинство спектаклей были с рейтингом ниже 12+. Участниками события стали такие театры как Кукольный формат, Karlsson Haus, ЦЕХЪ, Vokrug, Такой Театр и другие.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что на Васильевском острове прошел необычный перформанс в исполнении художницы в костюме гриба.

Фото: vk.com/negostheater