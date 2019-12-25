На Васильевском острове прошел необычный перформанс в исполнении художницы в костюме гриба

Девушку можно было заметить в доме №47 по Большому проспекту В.О.

В Петербурге завершился фестиваль "Арт Проспект". Одним из его участниц стала художница под псевдонимом Федор Хиросиге. Она устроила своей перформанс на балконе на Васильевском острове.

Выступление "I Can Feel The Distance" заключалось в том, что художница в костюме белого гриба приветствовала мимо проходящих горожан. Кроме того, на балконе установили деревянные доски с различными фразами.

Перформанс проходил 17-18 октября с 12.00 до 12.49.

Арт Проспект — ежегодный фестиваль паблик-арта, который стремится менять привычный городской ландшафт и наполняет улицы, дворы, парки и прочие общественные пространства произведениями современного искусства. Его миссия ― развивать новые формы творческого взаимодействия, предоставляя художникам и местным жителям возможность исследовать городскую среду, определять и заново формулировать ее эстетические, историко-культурные и социальные составляющие. В этом году событие прошло в Петербурге с 15 по 18 октября.

Ране Piter.TV сообщил о том, что Художники и исследователи городского пространства нашли в Петербурге "звуковые аномалии".

Фото: fedorhiroshige / Instagram