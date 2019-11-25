Художники и исследователи городского пространства нашли в Петербурге "звуковые аномалии"

Они появились после так называемой "Большой тишины" - карантинных ограничений весной 2020 года.

В "Тихом городе" Петербурге в момент "Большой Тишины" начали появляется звуковые аномалии. Группа исследователей из института акуститческих аномалий решила исследовать феномен. Они смогли найти аномальные точки на Черной Речке, Пряжки и у пирса Галерной гавани.

Такую историю рассказывают художники из объединения Waterfront. Для того, что бы не впасть в заблуждение, рассказываем: "Тихий город" – мокьюментари перформанс городского масштаба, созданный художниками из объединения Waterfront. Арт-объекты интегрированы в городское пространство при помощи изображений с дополненной реальностью. При помощи специального приложения можно увидеть абстрактные 3D-анимации, дополненные музыко

В Мире тихого города существует своя хронология, свои таймлайны. Там существует понятие "Большая Тишина". Когда она пришла, город притих, и сотрудники исследовательского института акустических аномалий зафиксировали целый всплеск какой-то паранормальной активности по всему городу. Объясняет концепцию композитор проекта "Тихий Город" Рустам Сагдиев.

Авторы хотят создать городскую легенду, которую будут обсуждать и дополнять сами жители Петербурга.

Да, это эстетика, но эта эстетика существует в определенной концепции, потому что художник может создать какую угодно эстетику, но если это красота ради красоты, то получается какой-то популизм в искусстве. Отмечает Егор Пшеничный, AR-художник проекта "Тихий Город"

Авторы проекта планируют "искать" новые аномалии и призывают к помощи всех желающих. Пока аномалии открыли на Черной речке, Пряжке и у Галерной гавани. Подробнее на Waterfront.tools