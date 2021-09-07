В Подмосковье проверят видео с пострадавшей в лифте девушкой

В Подмосковье проверят видео с пострадавшей в грузовом лифте девушкой. В социальных сетях 26-летняя местная жительница по имени Юлия рассказала о том, что утром поднималась наверх в жилом комплексе "Арт" по Авангардной улице в Красногорске. Неожиданно лифт резко рванул вверх и остановился только на 43 этаже здания. Из-за сильного удара девушка потеряла сознание. Она очнулась будучи окровавленной, а в лифте пахло гарью.
В настоящее время пострадавшая госпитализирована. Она уточнила, что техник не стал открывать лифт после произошедшего с ней. Сейчас на месте инцидента работают спасатели ГУ МЧС и правоохранительные органы. Жильцы уточнили, что данный случай - не первый в доме. Ранее они уже поднимали вопрос безопасности лифта, но управляющая компания не предприняла никаких действий.
Лифт так же летает туда-сюда. Я попадала в такой, меня потом вытащили на 4 этаже и заявили, что ничего страшного.
еще одна местная жительница
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Фото и видео: Telegram / Mash
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