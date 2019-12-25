Одного из преступников удалось задержать.

Гастарбайтеры в Подмосковье украли сейф из автосалона с 5 млн рублей. Об этом рассказали правоохранительные органы на официальном сайте. По данным МВД, в ночное время двое мигрантов вскрыли входную дверь заведения, находящегося на Новорижском шоссе. После этого преступники при помощи кувалды выбили бронестекло в кассе и забрали оттуда денежные средства. Аппарат с деньгами был погружен в автомобиль, на котором злоумышленники и скрылись.

В настоящее время полиция установила одного из подозреваемых. В этом оперативникам помогла запись с камеры видеонаблюдения. При поддержке Росгвардии удалось задержать ранее судимого мужчину. Он является уроженцем страны ближнего зарубежья и ранее неоднократно привлекался к ответственности. 38-летний гражданин пойман по месту жительства в Домодедово. Во время обыска у него найдены мобильные устройства, банковская карта.

Сейчас разыскивается его соучастник. Пойманный грабитель взят под стражу. У него изъят автомобиль, который использовался при преступлении.

К Фатьяновой нагрянули с обысками по делу о январском перекрытии дорог.

Фото и видео: МВД России