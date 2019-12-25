К Фатьяновой нагрянули с обысками по делу о январском перекрытии дорог

Активистка проходит в качестве свидетеля.

Стали известны подробности обысков у оппозиционерки Ирины Фатьяновой. К ней пришли 26-го августа, и в течение нескольких часов адвокат не знал, где находится его подопечная. Информация появилась в Telegram-канала Фатьяновой.

Обыски прошли по месту регистрации и по месту проживания. Фатьянова находилась в месте проживания, но некоторое время не выходила на связь. Как оказалось, визит следователей был связан с делом о перекрытии дорог на январских митингах. У аннулированный кандидатки в депутаты ЗакСа изъяли всю технику, причем один из ноутбуков принадлежит другому человеку.

По словам адвоката, следователи хотели найти планы перекрытия дорог, но ничего не нашли. Фатьянову отвезли в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Ранее мы подробно рассказали о том, что Ирина Фатьянова пробовала принять участие в выборах в ЗакС Петербурга.

Фото: ВКонтакте / Ирина Фатьянова