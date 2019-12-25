Самовыдвиженцев в депутаты ЗакСа Петербурга оставляют без выборов. Вот их истории

Piter.TV рассказывает о самых громких избирательных кампаниях самовыдвиженцев на выборы в ЗакС в этом году.

На выборы в ЗакС Петербурга не зарегистрировали ни одного независимого кандидата, кроме дочери спикера ЗакСа Вячеслава Макарова Марины Лыбаневой. Порог в более 4 тыс. подписей избирателей по разным причинам оказался для беспартийных активистов непреодолимой преградой. Некоторые из них уже успели проявить себя в общественной жизни города, но вопрос — продолжат ли? Piter.TV решил узнать, станет ли попытка участия в выборах для самовыдвиженцев последним словом в политике или это лишь начало большого пути.

Савва Федосеев

Фото: Instagram / @savva_fedoseev

Самая громкая история развернулась вокруг кампании Саввы Федосеева — студента магистратуры Академии им. Штиглица. Сейчас он находится в академическом отпуске, но планирует вернуться на учебу. Активист заявил о себе как о кандидате по округу №17 в Кировском районе, тому же, что и депутат "Единой России" Денис Четырбок, а также кандидат от "Новых людей" Ольга Герасина. В беседе с Piter.TV Федосеев отметил, что не видел у своих конкурентов избирательной кампании и активного сбора подписей.

Никто из конкурентов не ведёт кампанию ради победы. Часть из оппонентов— технические спойлеры. За все время подписной кампании и подготовки к ней я лично познакомился только с Горским, это кандидат от "Справедливой России".

О себе Савва Федосеев в соцсетях рассказал следующее. В 2014-2015 годах он занимался гуманитарной помощью мирным жителям, пострадавшим от войны на Донбассе. В 2019 году на муниципальных выборах был руководителем штаба одного из кандидатов-самовыдвиженцев. В этом году выступил автором петиции к губернатору за качественный вывоз мусора из Кировского района и привлек внимание районной администрации к этой проблеме. Является волонтером движения "Альтерантива", которая освобождает людей из всех видов рабства.

Нередко на фотографиях Савву можно увидеть с российским имперским флагом. По его словам, он симпатизирует Российской империи, белому движению. Предвыборную программу Федосеев решил не писать, так как он считает, что там будут подняты все те же проблемы, что и у других кандидатов, поэтому упор в своей кампании он решил сделать на противостоянии "Единой России" и индивидуально подходить к каждой жалобе.

О своем намерении участвовать в выборах Федосеев заявил еще в апреле, а 26 июня начал сбор подписей. Подписные листы потенциальный кандидат решил сдать в последний день приема, 3 августа, но по неизвестным причинам охранник не хотел пускать его в ТИК. Когда зайти в помещение все же удалось, было уже поздно: у членов избиркома закончился рабочий день. После этого у здания администрации Кировского района стали собираться единомышленники Саввы, которые требовали принять подписи. История успешно завершилась во втором часу ночи, когда Федосеев сообщил о том, что документы все же удалось отдать.

Видео: Piter.TV

Отметим, что у потенциального кандидата внушительная команда: в его штабе работали около 50 человек. Сборщики — не волонтеры, они получают за свою работу деньги. Поэтому помимо задачи собрать подписи перед самовыдвиженцами теперь стоит еще одна — найти средства. В среднем помощникам платят по 150-200 рублей за одну качественную подпись. А за анонимные платежи деньги приходится отдавать в бюджет города.

Ситуация с Саввой Федосеевым дошла и до главы Центральной избирательной комиссии России Эллы Памфиловой. Она потребовала объяснений у председателя Санкт-Петербургского избиркома Натальи Чечиной. Та в свою очередь ответила, что несколько десятков молодых людей решили "хайпануть", так как Федосеева приняли после того, как член ТИК освободилась после работы.

Однако принятие подписей — это лишь одно из звеньев в цепочке. При проверке рабочая группа забраковала 300 подписей. 200 из них — из-за несоответствия данных с базой МВД. Федосеев считает, что у ведомства устаревшая база. Часть ошибок была технического характера: сборщики ввели некорректные данные. После отказа в регистрации команда петербуржца обратилась в Горизбирком.

На данный момент Савва Федосеев продолжает бороться за свое право быть зарегистрированным, а также работает по нескольким направлениям: помогает своим единомышленникам, которые баллотируются в Мосгордуму, проводит тренинги со сборщиками подписей.

Если принять участие в выборах все же не удастся, то Федосеев продолжит свою деятельность в Петербурге как гражданский активист. Будет развивать филиал политического движения "Общество. Будущее", членом которого является, а также вместе с командой решать проблемы Кировского района по тем жалобам, которые получил от жителей этим летом.

В 2024 году мы пойдём на муниципальные выборы большой командой по Кировскому району, а многие наши соратники — по другим районам. Мы будем участвовать во всех выборах, которые будут проходить в Петербурге.

Федор Грудин

Фото: Instagram / @luckyfeodor

Муниципальный депутат МО "Правобережный" хотел баллотироваться по округу №9 — территории в районе станций метро "Проспект Большевиков" и "Улица Дыбенко". Действующим представителем этого округа в ЗакСе является Игорь Высоцкий, который пойдет на выборы и в этом году. Уже пятый раз с 1994-го года.

Свои главным лозунгом Грудин объявил "Молодость победит", указывая на возможности и желание к изменениям новых кандидатов. В своем предвыборном ролике он обратил внимание на незаконную торговлю в Невском районе, недостроенный Союзный проспект и продолжение улицы Дыбенко, так и не начавшуюся реконструкцию Яблоновского сада.

О своем намерении участвовать в выборах активист сообщил в начале июня, а 3 июля приступил к сбору подписей. По его словам, ему помогали 32 человека, но Федор также лично ходил по дворам с подписным листом. Депутат хотел баллотироваться от партии, предполагая, что это увеличит его шансы быть зарегистрированным, но что-то пошло не так.

Изначально я считал, что это меньшее зло. Небольшой репутационный ограничитель, но гарантия, что ты окажешься в бюллетене. Хотя как в итоге вышло, это меня и сгубило.

Название партии Грудин называть не стал, однако известно, что это не "Единая Россия" и не "Яблоко". По словам муниципального депутата, переговоры затормозили его подготовку к сборам подписей, а 24-го июля он объявил, что снимается с участия в выборах. Причина — до конца сбора оставалось чуть больше недели, а желаемого результата не удалось достичь. Наш собеседник отметил, что отклик от жителей был меньше, чем перед муниципальными выборами в 2019-м году. Грудин связывает это с финансовым кризисом, ковидными ограничениями и недоверием населения выборам.

Фото: Instagram / @luckyfeodor

Грудин рассказал, что продолжит вести свою привычную деятельность муниципального депутата: будет помогать людям в вопросах ЖКХ, предлагать властям идеи по благоустройству.

Мы боролись за ликвидацию золоотвала и будем продолжать борьбу, пока его не станет. Мы проводили экологические мероприятия и продолжим их проводить. Мы продолжим выпускать расследования про нечистых на руку единороссов, гонять финские ярмарки, не забудем маленькие проблемы наших улиц и дворов.

Ирина Фатьянова

Фото: ВКонтакте / Ирина Фатьянова

Ирина Фатьянова стала первой и единственной "аннулированной" кандидаткой в ЗакС. До этого года она была координатором штаба Алексея Навального* в Петербурге (признан в России экстремистской организацией). Фатьянова возглавляла штаб с ноября 2019-го года, обойдя 80 претендентов, а до этого попробовала свои силы в борьбе за место муниципального депутата в МО "Смольнинское", но в десятку победителей выборов не вошла.

В марте 2021-го года Ирина Фатьянова объявила о своем выдвижении в ЗакС по 3-му округу в Петроградском районе — уже не как последовательница Навального, а как отдельная политическая единица. Ее главным оппонентом должен был стать действующий спикер городского парламента Вячеслав Макаров, но он вынужден был отказаться от участия в региональных выборах и подать документы для выдвижения в Госдуму. После новости об этом стало известно о потенциальном появлении в листах голосования в ЗакС дочери Макарова — Марины Лыбаневой, которая работает заместителем главы Петроградского района и тоже идет на выборы как самовыдвиженка. У нее, по словам спикера, проблем со сбором подписей не возникло.

Основные пункты предвыборной программы Ирины Фатьяновой — сохранение архитектурного наследия, честные выборы и расследование по итогам прошедших муниципальных в 2019 году, помощь малому и среднему бизнесу, создание комфортной городской среды.

Фатьянова вела переговоры с партией "Яблоко", но в итоге федеральный комитет не согласовал ее кандидатуру. Оппозиционерке предстояло своими силами собрать 4406 подписей. Регулярно сборщикам мешала полиция, задерживая активистов. По словам Фатьяновой, в Горизбиркоме ей ответили, что ничем помочь не могут, так как район — Петроградский. Бывшая соратница Навального много раз отмечала, что в этом районе Вячеслава Макарова "везде свои люди". Также на сборщиков периодически нападали недовольные граждане, а один из них изрезал лицо на баннере.

Видео: ВКонтакте / Ирина Фатьянова

27-го июля ТИК №18 аннулировал выдвижение Фатьяновой по результатам проверки Минюста. Ведомство смутила ее предыдущая деятельность, связанная с организацией, признанной экстремистской. Ирина пыталась объяснить, что теперь не руководит какими-либо организациями. Горизбирком одобрил ее выдвижение, сбор подписей, открытие избирательного счета, значит, все по закону, сказала она на заседании в ТИК. Несмотря на аннулирование, избирательный штаб продолжил собирать подписи. В день сдачи не хватало 200 до того, чтобы перейти порог.

В Горизбиркоме жалобу не удовлетворили, после чего пришлось обратиться в ЦИК и Верховный суд. Сейчас Фатьянова решила направить свои силы на подготовку наблюдателей, которые будут следить за ходом выборов в 3-м округе. Обучение стартовало 16 августа.

В беседе с Piter.TV Ирина Фатьянова обещала подробнее рассказать о своих планах, но не успела: 26 августа к ней пришли с обысками. Ранее в интервью "Znak.com" она говорила о том, что плана "Б" у нее нет: в выборах надо участвовать с полным убеждением в том, что тебя ждет победа. В любом случае она бы хотела продолжить заниматься общественно-политической деятельностью, но также рассматривает для себя образование, просвещение, благотворительность, менеджерскую или проектную работу.

Марина Мацапулина

Фото: Instagram / @matsapulina

В этом году в выборах в ЗакС Петербурга впервые решил принять представитель Либертарианской партии (является незарегистрированной). Марина Мацапулина решила баллотироваться по 2-му округу в Центральном районе. Конкуренцию на выборах в случае регистрации ей составили бы три сильных кандидата — депутат Борис Вишневский от "Яблока", председатель комитета по социальной политике Александр Ржаненков от "Единой России" и активист Центрального района Ярослав Костров от "Справедливой России". Отметим, что коллега Мацапулиной, пресс-секретарь ЛНР в Петербурге и депутат МО "Владимирское" Денис Луговский был зарегистрирован кандидатом от партии "Яблоко".

В своей предвыборной программе Мацапулина решила сделать акцент на проблемах ЖКХ: разрушающемся историческом центре, конкуренции управляющих компаний, конфликте ресторанного бизнеса и горожан. В 2019-м году она участвовала в муниципальных выборах по округу №78.

Общественной и политической деятельностью занимаюсь уже около 3 лет, вне выборов это организация лекций и мероприятий, один из моих проектов — "Политические среды", лекции в баре на политическую тему, длился полтора года, пока бар не прижали и не закрыли. рассказала Piter.TV Марина Мацапулина.

Среди своих достижений она также назвала организацию конференции "Власть и Рынок" в 2020-м году.

Об участии в выборах Марина Мацапулина объявила 11-го июня, а 26 июня начала собирать подписи. Не обошлось без неприятных инцидентов. 14-го июля шестерых сборщиков задержали и вместе с инвентарем доставили в отделение полиции за самовольное занятие земельного участка.

Наш штаб фактически ограбили, изъяв у сборщиков на трех точках законно распространяемые агитационные материалы, ролл-апы, столы и стулья, а главное, — потенциальные подписи, которые мы не смогли собрать из-за претензий со стороны сотрудников полиции и задержания наших волонтеров. написала в соцсетях Марина Мацапулина.

Случай не остался незамеченным. Памфилова попросила главу МВД проявить максимально корректное отношение к самовыдвиженцам.

Фото: Instagram / @matsapulina

К началу августа команда Мацапулиной смогла собрать необходимое количество подписей (4196) и сдала их в ТИК. Из 1031 проверенных подписей были забракованы 217. Большинство из них — МВД. Мацапулина, как и Федосеев, объяснила это устаревшей базой и неаккуратной работой полицейских, когда в номере квартиры или фамилии избирателя при проверке допускается ошибка.

Часть подписей все же удалось отбить. Горизбирком снизил процент брака с 21,5% до 5,82% при допустимых 5%. До победы в бою за регистрацию необходимы всего 9 подписей. Марина Мацапулина пытается вернуть их через суд. Параллельно с этим заместитель председателя Либертарианской партии в Петербурге планирует помогать с организацией наблюдения на выборах в округе. По ее словам, для этого есть и инфраструктура, и команда. Также Мацапулина продолжит развивать свой проект по ЖКХ, собирать подписи к обращению к губернатору Петербурга. Она выступает за то, чтобы упростить процедуру перехода от старой управляющей организации к новой и закрепить за чиновниками персональную ответственность за затягивание процесса передачи перехода.

Также, если снимут наконец ковидные ограничения, я вернусь к организации политических мероприятий - проведем ещё один раунд конференции, которая изначально задумывалась ежегодной. Мой фокус — по мере сил снимать табу на открытиое обсуждение политики в стране, это единственный способ поднять осознанность, а настоящие изменения начинаются именно с людей.

Напомним, выборы пройдут 17-19 сентября. Они будут многодневными. Так как в Петербурге отказались от системы "Мобильный избиратель", то голосовать можно будет только по месту регистрации. Открепиться от своего участка и выбрать для себя удобный можно будет только для голосования на выборах в Госдуму.

Текст: Надежда Сибилева

Иллюстрация: Евгений Рыбкин для Piter.TV