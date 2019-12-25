Дочь председателя ЗакСа стала кандидатом в депутаты Петербурга

Марина Лыбанева будет участвовать в выборах в качестве самовыдвиженки.

Заместителя главы администрации Петроградского района, дочь спикера ЗакСа Марину Лыбаневу зарегистрировали в качестве кандидаты в депутаты парламента Петербурга. Об этом 4-го августа сообщило издание "ЗакС.Ру".

Решение о регистрации принимала территориальная избирательная комиссия №18. Предоставленные Лыбаневой документы вопросов у членов ТИК не вызвали. Она будет баллотироваться в ЗакС по 3-му округу в качестве самовыдвиженки.

Ранее Вячеслав Макаров, ее отец, рассказал, что Лыбанева с легкостью собрала подписи. По его словам, "мамы оставляли детей на площадке и бежали за паспортами".

Фото: сайт администрации Петроградского района