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Вячеслав Макаров прокомментировал участие в выборах его дочери
Сегодня, 14:37
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nadezhda_sib Добавить в Яндекс.Новости

Вячеслав Макаров прокомментировал участие в выборах его дочери

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Сотрудница администрации Петроградского района будет баллотироваться по 3-му округу.

Председатель ЗакСа Петербурга Вячеслав Макаров рассказал о том, как его дочь Марина Лыбанева собирала подписи для участия в выборах. По словам спикера, мамы бежали с детских площадок за паспортом. Слова Макарова цитирует "Фонтанка.ру".

Легче всего шло на детских площадках, мамы говорили: "Присмотрите за детьми, мы побежали за паспортом". Социальные дома, дома ветеранов, ТСЖ... с ними работали каждый день — 18 лет она пахала на этом округе.

сказал Макаров 28-го июля.

Марина Лабынева является первым заместителем главы Петроградского района. Она планирует баллотироваться в качестве самовыдвиженца по 3-му округу, от которого ранее выдвигался Макаров. По этому же округу хотела участвовать в выборах Ирина Фатьянова, но Горизбирком снял ее с выборов. 

Фото: сайт администрации Петербурга

Теги: выборы, закс петербурга, марина лыбанева
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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Vlasik
Сегодня 15:32

Челом били, плакали и выстраивались в очередь. Интересно, этому есть предел?  

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