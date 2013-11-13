Вячеслав Макаров прокомментировал участие в выборах его дочери

Сотрудница администрации Петроградского района будет баллотироваться по 3-му округу.

Председатель ЗакСа Петербурга Вячеслав Макаров рассказал о том, как его дочь Марина Лыбанева собирала подписи для участия в выборах. По словам спикера, мамы бежали с детских площадок за паспортом. Слова Макарова цитирует "Фонтанка.ру".

Легче всего шло на детских площадках, мамы говорили: "Присмотрите за детьми, мы побежали за паспортом". Социальные дома, дома ветеранов, ТСЖ... с ними работали каждый день — 18 лет она пахала на этом округе. сказал Макаров 28-го июля.

Марина Лабынева является первым заместителем главы Петроградского района. Она планирует баллотироваться в качестве самовыдвиженца по 3-му округу, от которого ранее выдвигался Макаров. По этому же округу хотела участвовать в выборах Ирина Фатьянова, но Горизбирком снял ее с выборов.

Фото: сайт администрации Петербурга