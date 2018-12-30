Избирком в Петербурге снял с выборов Ирину Фатьянову

Ранее Фатьянова руководила штабом Навального.

Во вторник, 27 июля, петербургский избирком снял с выборов кандидатуру Ирины Фатьяновой, которая баллотировалась в ЗакС самовыдвиженцем и хотела составить конкуренцию Марине Лыбаневой (дочь спикера городского парламента Вячеслава Макарова). Об этом сообщила "Фонтанка".

Кандидатуру Фатьяновой решили снять после проверки Минюста, в ходе которой выяснилось, что она "руководитель подразделения структуры "Штабы Навального", деятельность которой запрещена". Все штабы распустили в апреле, поэтому фактически Фатьянова не является его руководителем.

В избиркоме №18, который отвечает за выборы в Петроградском районе, где и баллотировалась Фатьянова, против снятия ее кандидатуры проголосовал только один человек.

Отметим, что закон, согласно которому в выборах не могут участвовать причастные к экстремистским организациям, Государственная дума приняла несколько месяцев назад, в мае.

Ранее мы писали, что в Петербурге мужчина изрезал предвыборный плакат кандидата в ЗакС Фатьяновой.

Фото: Википедия