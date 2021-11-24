В Петербурге суд арестовал жилье виновной в организации незаконных митингов в январе 2021 года

Сейчас женщина находится под арестом, который продлится 16 суток.

Суд наложил арест на имущество Ирины Фатьяновой, которая стала организатором незаконных митингов в Петербурге в январе прошлого года. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Сейчас женщина находится под арестом, который продлится 16 суток. По версии правоохранителей, подозреваемая не только нарушила закон, но нанесла ущерб представителям внутренних органов.

Проведенные протестные акции традиционно пришлись на нерабочие дни. В связи с этим для обеспечения общественного порядка часть сотрудников полиции вынуждена была выйти на работу в свои законные выходные. А это, в свою очередь, в соответствии с нормами трудового законодательства потребовало дополнительных финансовых затрат в качестве компенсации за сверхурочную работу. Пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти

Санкт-Петербургский городской суд на этой неделе, 23 августа, не удовлетворил апелляционные жалобы ответчицы. Кроме того, в ближайшее время имущество Фатьяновой выставят на торги, если она не исполнит решение суда.

Отметим, что Дзержинский районный суд в полном объеме удовлетворил исковые требования ГУ МВД России о возмещении ущерба, который составил 4 млн рублей. Уже в конце весны этого года был наложен арест на имущество Фатьяновой.

Напомним, Ирина Фатьянова — бывшая глава штаба Навального (признан в РФ экстремистской организацией) в Петербурге. Также она баллотировалась в депутаты Законодательного собрания в 2021 году, но ее кандидатуру "аннулировали".

Ранее на Piter.tv: стало известно, что произошло с мужчиной, упавшим на пути в метро Петербурга.

Фото: Piter.tv