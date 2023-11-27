На СВО погиб замглавы ТИКа Московского района Петербурга

В избирательной системе Петербурга Петр Шмелев был с 2016 года.

В ходе СВО 10 июня текущего года погиб заместитель председателя ТИК №48 Московского района Петербурга Петр Шмелев. Об этом рассказал глава Горизбиркома Максим Мейксин в своем tg-канале 26 июля.

В избирательной системе Петербурга Петр Шмелев был с 2016 года. За это время он поучаствовал в организации и проведении девяти избирательных кампаний регионального и федерального уровней.

Осенью 2023 года он отправился в зону СВО добровольцем, где обеспечивал оперативную транспортировку боевых групп в районы выполнения боевых задач в составе 30-го инженерно-саперного полка.

Указом Президента Российской Федерации за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, Петр Владимирович награжден Орденом Мужества посмертно. <…> От имени Санкт-Петербургской избирательной комиссии и от себя лично выражаю искренние соболезнования родным и близким, коллегам и сослуживцам Петра Владимировича, понесшим горькую утрату. Максим Мейксин, глава Горизбиркома

У Петра Шмелева остались жена и четверо несовершеннолетних детей.

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