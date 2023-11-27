  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
На СВО погиб замглавы ТИКа Московского района Петербурга
Сегодня, 18:57
253
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

На СВО погиб замглавы ТИКа Московского района Петербурга

0 0

В избирательной системе Петербурга Петр Шмелев был с 2016 года.

В ходе СВО 10 июня текущего года погиб заместитель председателя ТИК №48 Московского района Петербурга Петр Шмелев. Об этом рассказал глава Горизбиркома Максим Мейксин в своем tg-канале 26 июля. 

В избирательной системе Петербурга Петр Шмелев был с 2016 года. За это время он поучаствовал в организации и проведении девяти избирательных кампаний регионального и федерального уровней.

Осенью 2023 года он отправился в зону СВО добровольцем, где обеспечивал оперативную транспортировку боевых групп в районы выполнения боевых задач в составе 30-го инженерно-саперного полка. 

Указом Президента Российской Федерации за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, Петр Владимирович награжден Орденом Мужества посмертно. <…> От имени Санкт-Петербургской избирательной комиссии и от себя лично выражаю искренние соболезнования родным и близким, коллегам и сослуживцам Петра Владимировича, понесшим горькую утрату.

Максим Мейксин, глава Горизбиркома

У Петра Шмелева остались жена и четверо несовершеннолетних детей.

Ранее на Piter.TV: следователи обжаловали возврат дела о нападении на участника СВО в Петербурге.

Фото: pxhere

Теги: московский район, петербургский избирком
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии