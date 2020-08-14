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Суд удовлетворил иск МВД к оппозиционерке Ирине Фатьяновой на 4 млн рублей
Сегодня, 14:33
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Суд удовлетворил иск МВД к оппозиционерке Ирине Фатьяновой на 4 млн рублей

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Суд счел, что Фатьянова должна возместить ущерб за внеурочную работу полицейских на митингах.

Оппозиционерка Ирина Фатьянова должна будет выплатить ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти почти 4 млн рублей. Дзержинский районный суд.удовлетворил требования ведомства, сообщила Фатьянова.

По словам общественного деятеля, никакие аргументы с ее стороны суд не принял. 

Сумму потребовали в качестве возмещение ущерба за несогласованные протесты в Петербурге 23 и 31 января 2021 года. В исковом заявлении отмечалось, что для охраны общественной безопасности были привлечены значительные силы и средства, в том числе часть личного состава сверх нормы, которым пришлось платить компенсации. 

Напомним, Ирина Фатьянова — бывшая глава штаба Навального (признан в РФ экстремистской организацией) в Петербурге. Также она баллотировалась в депутаты Законодательного собрания в 2021 году, но ее кандидатуру "аннулировали".

Фото: Piter.tv

Теги: ирина фатьянова, иск, митинги
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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