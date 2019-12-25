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Горизбирком отклонил жалобу снятой с выборов Ирины Фатьяновой
Сегодня, 14:26
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Горизбирком отклонил жалобу снятой с выборов Ирины Фатьяновой

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За аннулирование выдвижения проголосовали 11 из 13 членов ГИК.

Горизбирком Петербурга оставил жалобу Ирины Фатьяновой на аннулирование выдвижения на выборы в ЗакС Петербурга без удовлетворения. Об этом соратница Алексея Навального сообщила в соцсетях 3 августа.

"За" аннулирование проголосовали 11 членов ГИК, 1 против (член партии "Яблоко") и 1 воздержался (член партии "КПРФ").

Кандидатуру Фатьяновой решили снять с выборов после проверки Минюста, в ходе которой выяснилось, что Фатьянова руководила штабом Навального в Петербурге (признан в России экстремистской организацией). Оппозиционерка планировала баллотироваться по округу №3 в Петроградском районе и Приморском районе. 

Теперь Фатьянова намерена подать жалобу в ЦИК. 

Фото: ВКонтакте / Ирина Фатьянова

Теги: выборы, горизбирком, ирина фатьянова
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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