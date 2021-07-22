В Петербурге мужчина изрезал предвыборный плакат кандидата в ЗакС Фатьяновой

Также у станции метро "Петроградская" произошло нападение на её сборщиков подписей.

В Петербурге неизвестный мужчина изрезал предвыборный плакат экс-главы штаба Навального* (*признан в России экстремистской организацией) Ирины Фатьяновой. Инцидент произошел на точке около станции метро "Чкаловская". Об этом она рассказала на своей странице в Instagram 22 июля.

На точке у станции "Чкаловская" мужчина подбежал к нашему баннеру и изрезал его ножом. Сборщики не пострадали, а вот баннеру, похоже, конец. Ирина Фатьянова

Также около станции метро "Петроградская" "провокаторы от "Единой России" напали на ее сборщиков подписей. Позже мужчина стал отбирать телефон у одного из сборщиков, чтобы удалить свою фотографию.

Провокаторы от "Единой России" сначала вырывали листовки и кричали на всю улицу. После мужчина ударил по шее одного из сборщиков! Ирина Фатьянова

В начале июле стало известно, что Ирина Фатьянова подала документы на участие в выборах в Законодательное собрание города. Она будет баллотироваться по 3 округу в Петроградском районе.

Ранее мы писали, что Макаров считает, что против кандидатов партии "Единая Россия" затеяли нечестную игру.

Фото и видео: Instagram / @irmachinsky