Вячеслав Макаров: подписи нужно собирать честно

Депутат считает, что скрыть фейковые результаты от людей невозможно.

Председатель Законодательного собрания Петербурга Вячеслав Макаров считает, что против кандидатов партии "Единая Россия" затеяли нечестную игру. По мнению Макарова, против них используется административный ресурс. Об этом сообщает "Фонтанка".

Депутат заявил, что на отдельных округах, на которых депутатами являются члены партии "Единая Россия", пытаются "нарисовать" подписи избирателей для их конкурентов. Макаров заявил, что подписи нужно собирать честно.

Он считает, что скрыть фейковые результаты от людей невозможно. По мнению депутата, вести "борьбу" стоит честно, поскольку только так можно заработать доверие народа.

Ранее мы писали, что на выборы в Заксобрание выдвигаются три Бориса Вишневских.

Фото: assembly.spb.ru